Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan gençler için planladığı 'KPSS-FEST 2026 Büyük Tekrar Semineri', Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde başladı.

BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Uzman Kariyer iş birliğiyle KPSS'ye hazırlanan gençlerin bilgilerini tazelemesi ve konu hakimiyetlerini artırması amacıyla ara tekrar kampı düzenleniyor. Katılımcılar, seminerle hem bilgi düzeyini güçlendiriyor hem de sınav öncesi motivasyonlarını artıyor.

Eğitim programında Erol Aydın tarafından Türkçe, sözel mantık, paragraf ele alınıyor. Ercan Gökbayrak tarafından Türkçe, dilbilgisi anlatılıyor. Hakan Ertürk tarafından coğrafya, Bülent Gümüş tarafından genel tarih ve inkılap tarihi Elif Özeren tarafından ise vatandaşlık ve anayasa konuları memur adayları için kapsamlı bir şekilde aktarılıyor.

Sınavlara hazırlık sürecinde gençlere destek olmak amacıyla 6-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen programdan 5 binden fazla gencin faydalanması öngörülüyor.