Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Denizcilik Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Gökmen'in bilimsel çalışması, EURAM 2026 Konferansı'nda En İyi Bildiri Ödülü'ne layık görüldü. Gökmen'in ödüllü araştırması, kentlerin su sistemlerinin belirsizlik ve kriz ortamlarında daha etkin yönetilebilmesine odaklanıyor.

BURSA (İGFA) - Norveç'in Kristiansand kentinde Agder Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Yönetim Akademisi (EURAM) 2026 Konferansı, 'Navigating High Waters: Managing in an Age of Disruption' (Çalkantılı Sularda Yol Almak: Altüst Oluş Çağında Yönetim) temasıyla dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını bir araya getirdi.

Araştırmacıların bilimsel çalışmalarını sunduğu konferansta, Bursa Teknik Üniversitesi BTÜ Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Gökmen'in, Portekiz'deki Universidade NOVA de Lisboa bünyesinde faaliyet gösteren Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Merkezi (CICS.NOVA) araştırmacısı Dr. Bernelle Verster ile birlikte hazırladığı bildiri, 'EURAM 2026 En İyi Bildiri Ödülü'ne layık görüldü.

Gökmen ve Verster'in 'Navigating Wicked Problems Through Stakeholder-Led Strategy Toolmaking: Urban Water Management as a Case Study and an Actionable Agenda for Adaptive Governance' başlıklı bildirisi, ilk olarak EURAM Kamu ve Kâr Amacı Gütmeyen Yönetim Stratejik İlgi Grubu (SIG) tarafından kendi kategorisinde 'En İyi Bildiri' seçildi. Ardından konferans ödül komitesinin değerlendirmesi sonucunda tüm konferansın 'En İyi Bildirisi Ödülü'nü kazandı.

SU SİSTEMLERİ ÜZERİNDEKİ BASKIYA ODAKLANIYOR

Araştırma, iklim değişikliği, nüfus hareketleri ve kurumsal dönüşümlerin kentlerin su sistemleri üzerinde oluşturduğu baskıya odaklanıyor. Akademik literatürde 'çetrefil problemler' (wicked problems) olarak tanımlanan ve hazır çözümlerle yönetilemeyen bu karmaşık sorunlar için yeni bir yönetim modeli öneriliyor. Çalışmada, kentlerin standart yönetim araçlarını doğrudan uygulamak yerine, paydaşların katılımıyla ihtiyaçlara göre geliştirilen esnek stratejiler oluşturmasının gerekliliği vurgulanıyor. 'Strateji aracı üretimi' (strategy toolmaking) olarak adlandırılan bu yaklaşım, önceden belirlenmiş kalıplar yerine süreç içinde öğrenmeye ve değişen koşullara uyum sağlamaya dayanıyor.

Araştırma kapsamında yaşayan laboratuvarlar (Living Labs), senaryo geliştirme, yürüyüş görüşmeleri, gölgeleme ve diyalog haritalama gibi katılımcı yöntemlerden oluşan uygulanabilir bir yol haritası sunuluyor. Bu yöntemlerle paydaşların karmaşık sorunları birlikte analiz etmeleri ve değişen koşullara uyum sağlayabilmeleri hedefleniyor. Çalışma, su sistemlerinde yaşanan dönüşümlerin yalnızca bir risk değil, doğru yönetildiğinde daha dayanıklı ve suya duyarlı kentlerin oluşturulması için önemli bir fırsat sunduğunu ortaya koyuyor.