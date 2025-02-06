Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Bursa Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen bor katkılı zemin enjeksiyon malzemesini yerli ve milli projelere güzel bir örnek olduğunu paylaştı.ANKARA (İGFA) - YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde bulunmasını göz ardı etmeden, depremle mücadeleye katkı sunabilecek bilim insanlarımızın yerli ve millî projeler üretmesi hayati önem teşkil ettiğini kaydetti.

https://twitter.com/erolozvar/status/1887502545410469951

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen bor katkılı zemin enjeksiyon malzemesi bu konudaki projelere güzel bir örnek olduğunu belirtti. Zeminin sıvılaşmasını önleyerek olası can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen tescilli proje, sahada da başarıyla uygulanabilecek nitelikte olduğunu vurgulayan Erol Özvar, söz konusu projede emeği geçen akademisyenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.