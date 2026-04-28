1 Temmuz 2026 itibariyle gayrimenkul alım-satım alışkanlıkları köklü bir değişime hazırlanıyor. Av. Elvan Kakıcı Şimşek, tapu işlemlerinde 'Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu hale geleceğini belirterek, yıllardır süregelen riskli ödeme yöntemlerinin tamamen ortadan kalkacağını ifade etti.

İSTANBUL (İGFA) - Gayrimenkul satışlarında en büyük sorunlardan biri olan 'önce para mı, önce tapu mu?' ikilemi yeni düzenlemeyle sona eriyor.

Av. Elvan Kakıcı Şimşek, güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu hale gelmesiyle birlikte yıllardır süregelen riskli ödeme alışkanlıklarının tarihe karışacağını belirtti.

Alıcı artık parayı gönderdiğinde tapunun devredilmemesi riskini taşımayacak, satıcı da tapuyu devrettikten sonra ödeme alamama endişesi yaşamayacak.

PARA SİSTEMDE BEKLEYECEK, GÜVEN OTOMATİK SAĞLANACAK

Yeni sistemde satış bedeli doğrudan satıcıya gönderilmeyecek; bunun yerine güvenli bir hesapta bloke edilecek.

Tapu devri resmi olarak tamamlandığı anda ödeme otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Eğer işlem herhangi bir nedenle gerçekleşmezse, yatırılan tutar kesintisiz şekilde alıcıya iade edilecek. Böylece taraflar arasında güvene dayalı değil, sistem güvencesine dayalı bir işlem süreci başlayacak. Kakıcı, yeni uygulamanın yalnızca bir kolaylık değil, aynı zamanda önemli bir güvenlik adımı olduğunun altını çizerek, bugüne kadar yüksek meblağların elden taşınması, sahte dekontlar ya da eksik ödemeler nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin artık büyük ölçüde ortadan kalkacağını belirtti. Yeni sistemle birlikte dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskleri minimum seviyeye inecek.

Yeni dönemde işlemler yalnızca güvenli değil, aynı zamanda tamamen şeffaf olacak. Taraflar, sürecin her aşamasında bilgilendirilecek ve işlemin hangi noktada olduğu anlık olarak takip edilebilecek. Bu sayede hem alıcı hem satıcı için kontrol duygusu artacak, belirsizlikler ortadan kalkacak.

'HAZIRLIKSIZ YAKALANMAYIN' UYARISI

Avukat Elvan Kakıcı, vatandaşlara ve sektör temsilcilerine önemli bir çağrıda bulunarak, 'Türkiye'de konut alım satımında ödemeler çoğu zaman tapudan önce, tapu sırasında ya da tapudan sonra yapılıyor. Ödeme yöntemleri ise genellikle banka havalesi, EFT ya da kısmen elden ödeme şeklinde gerçekleşiyor. Bu durum taraflar açısından güven sorunu yaratıyor ve alıcı parayı gönderdiğinde tapunun devredilip devredilmeyeceğinden, satıcı ise tapuyu devrettiğinde paranın hesabına geçip geçmeyeceğinden emin olamıyordu. Bu sistem zorunlu hale geldiğinde eski alışkanlıklarla hareket etmek ciddi riskler doğurabilir. Herkesin bu yeni döneme hızla adapte olması gerekiyor. Yeni sistem kapsamında işlemler için belirli bir hizmet bedeli alınacak. Bu bedel, sağlanan güven ve ortadan kaldırılan risklerle kıyaslandığında oldukça düşük kalacak.' diye konuştu.