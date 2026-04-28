İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda 67 kilo 160 gram metamfetamin ve 73 kilo 800 gram kimyasal madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürdürüyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda, toplam 67 kilo 160 gram metamfetamin ile 73 kilo 800 gram kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, 'Zehir tacirlerine karşı mücadelemiz sokak sokak, cadde cadde aralıksız devam edecektir' mesajını paylaştı.

