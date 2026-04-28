Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, 'Zehir tacirlerine karşı mücadelemiz sokak sokak, cadde cadde aralıksız devam edecektir' mesajını paylaştı.

#Beylikdüzü 'nde Narkotik Operasyon???? Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlenen bir ikamet adresine yönelik düzenlenen operasyonda ⤵️ ???? 67 kilo 160 gram metamfetamin, ???? 73 kilo 800 gram kimyasal madde ele geçirildi. 1️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonda yapılan aramalarda, toplam 67 kilo 160 gram metamfetamin ile 73 kilo 800 gram kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürdürüyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda 67 kilo 160 gram metamfetamin ve 73 kilo 800 gram kimyasal madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.