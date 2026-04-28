Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yeniden yüzdürülerek güvenli şekilde kurtarıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Yeniköy açıklarında karaya oturan 'KAPPA' isimli gemiye ilişkin yürütülen kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, olayın ardından bölgeye sevk edilen balık adamlar ve kurtarma ekipleri tarafından gemide detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Teknik değerlendirmelerin ardından kurtarma operasyonu başlatıldı. Çalışmalar, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda yürütüldü. Operasyonda KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörleri aktif görev aldı.

Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde karaya oturan gemi bulunduğu yerden yüzdürülerek kurtarıldı.

Olayda can kaybı ya da çevresel olumsuzluk yaşanmadı.

