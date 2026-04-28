Kapadokya'da düzenlenen program kapsamında, Amerikalı ve Kanadalı tur operatörlerine Erciyes Kayak Merkezi'nin imkânları ve dört mevsim turizm potansiyeli anlatıldı.

KAYSERİ (İGFA)- Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında, 18-24 Nisan tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan gelen 40 tur operatörü temsilcisi Kapadokya'da ağırlandı. Program, bölgede bir otelde gerçekleştirildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı davetiyle programa katılan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, bölgeye gelen Amerikalı ve Kanadalı tur operatörlerine Erciyes hakkında bilgi verdi.

Kapadokya'da düzenlenen program kapsamında, Akşehirlioğlu ve Dursun, Erciyes Kayak Merkezi'nin uluslararası standartlardaki pistleri, modern altyapısı ve yılın dört mevsimine yayılan turizm olanakları hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Akşehirlioğlu, Erciyes'in sunduğu imkânları aktararak tur operatörlerini bölgeye davet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde faaliyet gösteren Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen kayak merkezi, Kuzey Amerikalı tur operatörlerin de ilgisini çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde gerçekleştirilen vizyoner yatırımlarla Erciyes'in, Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri haline geldiği vurgulandı. Gerçekleştirilen görüşmelerde, Erciyes'in kış turizminin yanı sıra doğa, spor ve yüksek irtifa kamp turizmi gibi alanlardaki potansiyeline de dikkat çekildi. Tanıtım faaliyetlerinin, bölgenin uluslararası turizm pazarındaki bilinirliğine katkı sağlaması hedefleniyor.