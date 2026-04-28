ANKARA (İGFA) - Subay ve astsubayların atama usullerini düzenleyen yönetmelikte kapsamlı değişiklik yapıldı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile atama süreçleri, görev yerleri ve personel planlamasına ilişkin kriterler yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre atamalarda 'kadro görev yerinin özellikleri' temel esas olarak öne çıkarılırken, kadrosu bulunmayan bir göreve atama yapılmasının önüne geçildi. Atama süreçlerinde hizmet ihtiyacı, personelin mesleki gelişimi, kıta hizmeti zorunluluğu ve sağlık durumu gibi kriterlerin dikkate alınacağı vurgulandı.

GARNİZON SİSTEMİ VE PUANLAMA GÜNCELLENDİ

Yönetmelikle birlikte garnizon sistemi de yeniden düzenlendi. Garnizonların derecelendirilmesinde gelişmişlik düzeyi, sosyal imkânlar, güvenlik, eğitim ve sağlık olanakları gibi çok sayıda kriter esas alınacak.

Personelin görev süresine bağlı olarak hesaplanan 'garnizon hizmet puanı' ve 'hizmet safahatı puanı' gibi kavramlar atama sürecinde etkili olacak.

Atamalarda personelin tercihleri, eş ve çocuklarının sağlık durumları ile bakmakla yükümlü olunan aile bireylerinin ihtiyaçları da dikkate alınacak. Ayrıca kritik ve kilit kadrolar için özel düzenlemeler getirilirken, bu kadrolara yapılacak atamalarda seçim usulü uygulanabilecek.

YURT DIŞI VE ÖZEL GÖREVLER DÜZENLENDİ

Yurt dışı görevler, eğitim, kurs ve geçici görevlendirmelere ilişkin sürelerin hangi garnizon hizmetinden sayılacağı netleştirildi. Askerî ataşelikler ve uluslararası görevler için atama esasları da yeniden tanımlandı.

Personelin kendisi veya yakınlarının hayati öneme sahip sağlık durumları olması halinde atamaların buna göre şekillendirileceği belirtildi. Şehit yakını ve gazi personel için ise talep etmeleri halinde istedikleri garnizonlara atanabilmelerine yönelik haklar korundu.

Yönetmelikle ilgili Özel Kuvvetler Komutanlığına yapılacak personel seçiminde gönüllülük esası korunurken, bu birliklerde görev alacak personelin niteliklerine ilişkin detaylar güncellendi.

Kritik görevlerde bulunan personelin atamalarının belirli sürelerle ertelenebilmesine imkân tanındı.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz