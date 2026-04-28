Sağlık Bakanlığı, taşınmaz listesi üzerinden ortaya atılan 'hastaneler satılıyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını, aktif sağlık tesislerinin satışının kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı. 'İçinde sağlık kuruluşu bulunan, fiili olarak çalışan veya yapımı devam eden hiçbir sağlık tesisinin ne arsası ne binası satılmaz, satılamaz' diyen önceki dönem Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, özellikle Mustafakemalpaşa Tepecik bölgesindeki vatandaşların da müsterih olmasını istedi.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, son günlerde bazı medya organları ve sosyal medyada yer alan 'hastaneler satılıyor' yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan kararın, fiilen kullanılmayan ya da işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yönelik olduğu belirtildi.

Listede yer alan ve halen sağlık hizmeti sunan kurumlara ait taşınmazların korunacağı ifade edilirken, bu alanlar içerisindeki yalnızca atıl durumdaki bölümlerin ifraz edilerek değerlendirileceği kaydedildi. Sürecin devam ettiği ve nihai planlamalar kapsamında bazı taşınmazların kısmi kullanımının sürdürülebileceği, bazılarının ise kapsam dışında bırakılabileceği aktarıldı. Açıklamada, 'Sağlık hizmeti sunan hiçbir kamu hastanesinin satılması söz konusu değildir' denilerek kamuoyundaki iddialar net bir şekilde yalanlandı.

Son 23 yılda sağlık altyapısına yapılan yatırımlara da dikkat çekilen açıklamada, çok sayıda şehir hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi ile devlet hastanesinin hizmete alındığı ve toplamda 151 bin nitelikli yatak kapasitesine ulaşıldığı vurgulandı.

Bakanlık, vatandaşların yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri gerektiğini belirterek, gerçeği yansıtmayan iddialara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

MUSTAFA ESGİN: İÇİNDE SAĞLIK KURULUŞU BULUNAN SAĞLIK TESİSİNİN NE ARSASI, NE BİNASI SATILMAZ, SATILAMAZ

Öte yandan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de, Bursa'da hastanelerin satılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıyla tartışmalara son noktanın konulduğunu söyledi. Esgin, 'İçinde sağlık kuruluşu bulunan, fiili olarak çalışan veya yapımı devam eden hiçbir sağlık tesisinin ne arsası ne binası satılmaz, satılamaz' ifadelerini kullandığını belirtti. Esgin, özellikle Mustafakemalpaşa Tepecik bölgesindeki vatandaşların bu konuda müsterih olması gerektiğini vurguladı.

Dün gün boyunca muhalefetin söz konusu iddialar üzerinden 'dezenformasyon yaptığını' öne süren Esgin, yapılan resmi açıklamalara rağmen tartışmanın siyasi zemine çekildiğini ifade ederek, muhalefetin açıklamalarını 'siyasi tükenmişliğin göstergesi' olarak nitelendirdi. Sağlık Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı son açıklamaya da yer veren Mustafa Esgin, Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz listesine dair 'hastaneler satılıyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığının net biçimde ortaya konduğunu yineledi.