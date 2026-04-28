İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştığı belirlenen suç çetesine yönelik operasyonda 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) -İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son dönemde yaşanan iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Emniyetin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, söz konusu olaylara karıştığı tespit edilen bir suç çetesi hedef alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, şehirde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik operasyonların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, 'Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için şehir eşkıyalarına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek' mesajını paylaştı.

— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) April 28, 2026

Operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.