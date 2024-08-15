Yollarının bozukluğu çok konuşulan Bursa’nın hasarlı yolları, belediyeler tarafından düzenlenmeye ve onarılmaya devam ediliyor.BURSA (İGFA) - Mahalle sakinlerinin bozuk yollarından şikayetçi olduğu Yıldırım Belediyesine bağlı Esenyurt Mahallesinde hasarlı yollar, ekipler tarafından onarıldı. Uzun zamandır hasarlı yolların onarılmasını isteyen vatandaşlar, bu hizmeti mahallenin her bölgesine beklediklerini söyledi.

Mazgalların yerden yüksek olması ve yolların tümsekli olması, mahalle sakinlerinin araçlarında zaman zaman sorunlar çıkardığından dolayı hasarlı yollar Esenyurt Mahallesi için büyük bir sorun teşkil etmekte.

Esenyurt Mahalle sakinleri, mahallenin yollarıyla alakalı memnuniyetsizliklerini ifade ederken, mahallenin yollarının bozuk, tümsekli olmasının yanı sıra, mazgalların da yerden yüksek olmasından şikayetçi olduklarını da söylediler.