Yıldırım Belediyesi’nin gençlere ve eğitime desteği sürüyor. İlçeye kazandırdığı kütüphaneler ve çalışma salonlarının yanı sıra; deneme sınavları ve motivasyon seminerleri ile öğrencilerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında da ‘Tercih Danışmanlığı’ ile alanında uzman rehber öğretmenleri gençlerle buluşturuyor.BURSA (İGFA) - Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde saat 10.00-18.00 arasında hizmet veren Tercih Danışmanlığı Merkezi’ne başvuran öğrenciler, ücretsiz danışmanlık ve rehberlik desteği alarak, üniversite tercihlerini yapabiliyor. Gençlerin aldıkları sonuçlara göre en doğru tercihleri yapması amacıyla kurulan danışmanlık ofisi 4 gün boyunca devam edecek.

“GENÇLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ”

Gençleri her zaman desteklediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim belediyecilik anlayışımızda hizmet önceliği gençler ve çocuklarındır. Onlara yapılan her yatırım geleceğe dikilmiş bir fidandır. Gençlerimizi sınav sürecinde yalnız bırakmayıp üniversite tercih sürecinde, en doğru kararı verebilmeleri için danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. İnşallah gençlerimiz, kendilerine en faydalı olacak, mutlu hissedecekleri üniversitelere ve bölümlere gidebilir. Onları mutlu görmek bizlerin en büyük motivasyon kaynağı” ifadelerini kullandı.