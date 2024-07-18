Yıldırım Belediyesi, çok sayıda farklı noktada çıkan ve can kayıplarıyla Türkiye’yi yasa boğan orman yangınlarının ardından ilçedeki mesire ve ormanlık alanlardaki temizlik çalışmalarını sıklaştırdı.

BURSA (İGFA) - Kent genelinde rutin temizlik çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akçağlayan Mahallesi TOKİ konutlarının üstünde bulunan ormanlık alanda temizlik çalışması yaptı.

Sabahın erken saatinde başlayan temizlik çalışmaları esnasında çevre kirliliği oluşturan atıklar ile orman yangınlarına neden olabilecek cam kırıkları, şişe ve plastik atıkları titizlikle toplandı. 3 dönümlük alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucu toplanan 1 adet açık kamyonet kasa çöp, depolama tesisine gönderildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe sakinlerini çevreye karşı duyarlı olmaya davet ederek, “Çevreyi korumak hepimizin görevi. Geleceğimizin kül olmaması için hep birlikte dikkat etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Tüm hemşehrilerimin bu konuda hassasiyet göstermesini rica ediyorum” dedi.