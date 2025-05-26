DSİ, Bursa Karacabey’de Yeşildere Barajı Sulama Projesi’nde %62 ilerleme sağladı. Proje, 8 mahallede 38 bin 850 dekar arazıyı modern sulamayla buluşturarak ekonomiye 385 milyon TL katkı sunacak.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir su yönetimiyle tarımda verimliliği artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Buğday, soğan, mısır, zeytin, şeker pancarı gibi ürünlerin yoğun olarak üretildiği Karacabey’de, modern sulama sistemleriyle çiftçilerin verimliliği artacak.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde devam eden Yeşildere Barajı ve Sulama Projesi’nde önemli aşama kaydedildi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin tamamlanmasıyla 8 mahallede 38 bin 850 dekar tarım arazisinin modern basınçlı sulama sistemine kavuşacağını belirtti.

23 Ağustos 2024’te su tutmaya başlayan 16 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Yeşildere Barajı'nda sulama inşaatında yüzde 62 fiziki gerçekleşme sağlandığını, 13 bin dekarlık alanda deneme sulamalarının başladığını duyuran Genel Müdür Balta, proje kapsamında 27 bin 71 metre CTP boru, 109 bin 152 metre HDPE100 boru, 838 sanat yapısı, pompa istasyonu ve regülasyon havuzunun yer aldığını kaydedti. Şu ana kadar 15 bin 640 metre CTP boru, 49 bin 33 metre HDPE100 boru ve 125 sanat yapısının tamamlandığını belirten Balta, “Barajımız, suyun her damlasını israf etmeden çiftçimizin hizmetine sunuyor. Proje, 2025’te ekonomiye yıllık 385 milyon TL katkı sağlayacak” dedi.