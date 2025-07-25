Yeşilay’ın bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması tamamlandı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Yeşilay Genel Merkez’deki törende takdim edildi.İSTANBUL (İGFA) - Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Polonya İstanbul Konsolosu Marek Lipka, Yeşilay Yönetim ve Bilim Kurulu Üyeleri, yazar ve yayıncılar ile basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde, jüri üyeleri tarafından seçilen 11 başarılı karikatürist ödüllerine kavuştu.

9. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda birincilik ödülünü Fransa’dan katılan Jean-Loïc Bélom kazandı.

İkincilik ödülüne Türkiye’den Mümin Bayram, üçüncülük ödülüne ise Polonya’dan Grzegorz Szumowski layık görüldü. Başarı ödüllerinin sahipleri ise Muhammet Şengöz, Hasan Ceylan ve Kürşat Zaman oldu.

16 Yaş Altı Kategorisinde Zeynep Irmak Yaman, Defne Yıldız, Umut Poyraz Geyik ve Irmak Oruç ödül kazanan genç yetenekler arasında yer aldı. Yeşilay’ın kurucusu adına verilen Mazhar Osman Ödülü’ne ise bu yıl Türkiye’den Necdet Yılmaz layık görüldü. Ödülü sanatçıya Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç takdim etti.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, sözlerine bağımlılıklarla mücadelede sanatın gücüne vurgu yaparak başladı.

Yarışmanın bu yılki teması olan kumar bağımlılığının neden olduğu maddi ve manevi kayıplara dikkat çeken Dinç, "Kumar bağımlılığının neden olduğu maddi ve manevi kayıpları anlatan bu tema, ailelerin huzurunun, çocukların geleceğinin ve toplumun vicdanının kumara teslim edilmesinin tehlikelerini gözler önüne seriyor. Evlatlarımızın yarınları ve umutları, o çarkın içinde dönerek birer birer yitip gidiyor. Karikatür sanatçılarımız, bu hakikati öyle güçlü bir şekilde çizgilerine aktardı ki ortaya çıkan her eser, kitaplar dolusu söze karşılık gelecek derinliğe sahip. Her biri farklı bir coğrafyadan, farklı bir sanatçının kalbinden ve kaleminden süzülen bu eserler, sanatın bağımlılıklar, zararlı alışkanlıklara karşı en güçlü kalkan olduğunu gösterdi" dedi.

2017 yılından beri düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması’na bu yıl 53 ülkeden 649 karikatürist 1165 eserle katıldı. Yarışma kapsamında; birinciye 75 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye 45 bin TL, Mazhar Osman Ödülü için 75 bin TL, başarı ödülü olarak 30 bin TL ve 16 Yaş Altı Kategorisi kazananlarının her birine 20 bin TL para ödülü takdim edildi.