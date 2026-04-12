Türkiye Yeşilay Cemiyeti İzmir Şubesi tarafından hayata geçirilen; Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı Programı desteğiyle, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İzmir Konak Meslek Yüksekokulu ortaklığıyla yürütülen 'Koruma Altındaki Çocuklarda Bağımlılık Farkındalığı ve Üretken Dijital Medya Kullanım Becerileri' projesi,iki aşamalı eğitimle başarıyla tamamlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde koruma altında bulunan 12-17 yaş arası toplam 60 öğrencinin katıldığı eğitimler, iki farklı merkezde düzenlendi.

Programın ilk etabı 14-17 Mart 2026 tarihlerinde İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesinde, ikinci etabı ise 4-12 Nisan 2026 tarihleri arasında Karşıyaka Alev Alatlı Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

'Dijital Bağımlılıkla Mücadele: Üretken Medya Kullanımı Eğitimi' başlığıyla sunulan programda, öğrencilere teknoloji bağımlılığının fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri anlatıldı. İzmir YEDAM ve Yeşilay Eğitim Yönetimi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen oturumlarda, dijital araçların bilinçli kullanımı ve kumar bağımlılığına karşı farkındalık çalışmaları yapıldı.

Teorik bilgiler,uygulamalı atölyelerle desteklendi. Eğitimin ilerleyen günlerinde Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İzmir Konak Meslek Yüksekokulu akademisyenleri; sosyal medya okuryazarlığı, dijital etik ve güvenli internet kullanımı konularında uygulamalı dersler verdi. İçerik üretimi ve planlama atölyelerine katılan öğrenciler, dijital ürünleri güvenli ve etik çerçevede üreten bireyler olma yolunda önemli beceriler kazandı.

Eğitim programı,uluslararası geçerliliği olan 'Youthpass Sertifikası'öğrencilere takdimi ile sona erdi.