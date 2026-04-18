İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliğiyle bir bilim söyleşisi düzenlendi. Bayındır Ülfet Onart Anadolu Lisesi koordinasyonu ile ilçe genelindeki tüm liselerden toplam 200 kişinin katıldığı söyleşi, Yahya Kerim Onart Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Güneş Özhan'ın ' Küçük Modeller, Büyük Fikirler: Beyin Hastalıklarını Nasıl araştırıyoruz?' konulu sunumu, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılan deneysel yöntemler ve yeni tedavi yöntemlerinin temel esaslarının interaktif olarak tartışıldığı söyleşi etkinliği ardından yürütülen soru-cevap bölümü tamamlandı.

Bilim üzerine söyleşiler, İzmir genelinde düzenlenmeye devam edecek.