Tüm Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarına karşı, Bornova Kent Konseyi Okul Aile Birlikleri Çalışma Grubu öncülüğünde yapılan eylemde, eğitimde şiddete karşı acil ve bütünlüklü önlem talep edildi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Cumhuriyet Meydanı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından güçlü bir toplumsal tepkiye sahne oldu. Bornova Kent Konseyi Okul Aile Birlikleri Çalışma Grubu ile DİSK Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube'nin çağrısıyla düzenlenen eyleme, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sendikalar, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, belediye çalışanları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Bornova Emek ve Demokrasi güçlerinin geniş katılımı, eylemin kitleselliğini ve toplumsal karşılığını gözler önüne serdi.

Bornova Kent Konseyi Okul Aile Birlikleri Çalışma Grubu adına açıklamayı okuyan Gökçen Arslan, eğitim kurumlarının yalnızca akademik değil, aynı zamanda güvenli yaşam alanları olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada; Okul güvenliğinin sadece fiziki önlemlerle değil, rehberlik hizmetleri, kapsayıcı okul iklimi ve güçlü toplumsal bilinçle sağlanabileceği ifade edildi. Çalışma grubu, çocukların güvenliğinin 'ertelenemez bir öncelik' olduğunu belirterek: Okul güvenliğinin artırılması, psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, akran zorbalığına karşı erken müdahale, aile katılımının artırılması, bireysel silahlanmanın denetlenmesi, okul-toplum iş birliğinin geliştirilmesi, kriz yönetimi hazırlıkları ile medya ve dijital farkındalık çalışmaları konusunda acil adım çağrısı yaptı.

Eğitim Sen 4 No'lu Şube Başkanı İsmail Akyol, eğitim sisteminin uzun yıllardır bilimsel ve katılımcı olmayan politikalarla şekillendirildiğini söyledi. Eğitimin özelleştiğini, öğrencilerin eşitsiz koşullara itildiğini ve çocuk işçiliğinin arttığını vurgulayan Akyol, eğitimdeki yapısal sorunların çözülmeden şiddetin önlenemeyeceğini dile getirdi.