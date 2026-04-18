Dijitalleşmenin hayatın merkezine yerleştiği günümüzde, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bilim kurgu ve fantastik türde çocuk kitaplarıyla tanınan yazar Damla Kunç Koçman, özellikle 9-12 yaş grubundaki çocukların okuma alışkanlığı edinmesi için ebeveynlere önemli önerilerde bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Koçman, ekran kullanımının arttığı bu dönemde çocukların dikkat sürelerinin kısaldığını ancak doğru kitap seçimi ve yaklaşım ile okuma alışkanlığının yeniden güçlendirilebileceğini belirtti. 'Çocuklara kitap okumayı bir görev gibi sunmak yerine, onları hikâyenin içine çeken bir deneyim oluşturmak gerekiyor' diyen yazar, özellikle bilim kurgu ve fantastik türlerin bu noktada etkili olduğuna dikkat çekti.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için öneriler:

Kitabın haritasını birlikte çizin: Fantastik evrenlerin bir coğrafyası vardır. Çocuk okudukça haritayı genişletir, merak 'sonraki yer neresi?' sorusuna dönüşür.

'Sen olsan ne yapardın?' oyunu oynayın: Her bölüm sonunda karakterin kararını tartışın. Fantastik dünya gerçek etik ikilemleri güvenli bir alanda yaşatır.

Çocuğunuz büyü/güç sistemi defteri tutsun: Kuralları, yaratıkları, büyüleri not etsin. Çocuk farkında olmadan aktif okur haline gelir çünkü sistemi çözmeye çalışır.

Serilerin ilk kitabını birlikte sesli okuyun, devamını ona bırakın: Fantastik romanların giriş eşiği yüksektir ve dünya kurulumu yoğundur. İlk kitapta eşik birlikte aşılırsa, çocuk serinin devamını kendi okumak ister.

Karakter olarak günlük yazdırın: 'Bugün kitaptan seçtiğin bir karakter olsaydın günlüğüne ne yazardın? 'sorusu ile çocuk perspektif değiştirir, empati kurar ve hikâyenin içine girer. Okur olarak dışarıdan izlemek yerine hikâyeyi içeriden, kendi dünyasından yaşar.

​​​​​​​​​Koçman, çocukların okudukları hikayelerden etkilenerek kendi hayal dünyalarını geliştirmelerinin, hem dil becerilerini hem de özgüvenlerini artırdığını ifade etti. Fantastik ve bilim kurgu türlerinin çocuklara farklı bakış açıları kazandırdığını vurgulayan yazar, 'Bir çocuk hayal edebiliyorsa, öğrenmeye de açıktır' dedi.

Ebeveynlere sabırlı olmaları çağrısında bulunan Koçman, her çocuk okumaya zorlamak yerine merak uyandıracak şekilde davet edildiğinde okuma sevgisini geliştirebileceğini belirtti.