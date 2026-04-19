Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'İzmir Öğretmen Akademileri' kapsamında, farklı disiplinlerde düzenlenen programlar öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Edebiyat, şehir ve kültür, felsefe ve müzik alanlarında planlanan etkinlikler, katılımcılara zengin bir içerik sunarak mesleki ve kültürel gelişimlerine katkı sağladı.

İZMİR (İGFA) - 'Edebiyat Akademisi' çerçevesinde düzenlenen programda, halk irfanının köklü birikimi 'Sazdan Söze, Sözden Manaya - Dert ile Tabip' başlığıyla ele alındı.

Cumhuriyet Eğitim Müzesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Doç. Dr. Bülent Akın'ın katkılarıyla sözlü kültürün taşıdığı derin anlamlar eğitim diliyle yeniden yorumlandı. Programda, geleneğin bilgeliği ile günümüzün anlam arayışının aynı zeminde buluştuğu vurgulanırken öğretmenler, kültürümüzün zengin söz dünyasına dair ilham verici bir içerikle buluştu.

'Şehir ve Kültür Akademisi' bünyesinde gerçekleştirilen 'İzmir Limantepe Kara ve Sualtı Tarihi' başlıklı programda, Ege'nin binlerce yıllık geçmişine ışık tutuldu. Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu'nun sunumu ile Limantepe kazıları üzerinden bölgenin; denizcilik, ticaret ve yerleşim tarihi, bilimsel veriler eşliğinde ele alındı.

Programın devamında Urla Karantina Adası ziyaret edilerek adanın tarihî ve kültürel mirası, Karantina Adası Müdürü Turgut Yılmaz tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

'Felsefe ve Düşünce Akademisi' çerçevesinde gerçekleştirilen 'Paideia: İdeal Yurttaş Yetiştirme Sanatı Üzerine' başlıklı programda, felsefenin başlangıcından günümüze uzanan 'iyi insan, iyi yurttaş' arayışı ele alındı.

Cumhuriyet Eğitim Müzesinde gerçekleştirilen programda, Prof. Dr. Kubilay Aysevener tarafından eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığı; erdemli ve bilinçli bireyler yetiştirme süreci olduğu vurgulandı. Programda; birey, toplum ve eğitim arasındaki güçlü bağ 'paideia' kavramı çerçevesinde değerlendirildi.

'Müzik Akademisi' kapsamında gerçekleştirilen 'İzmir'in Değerleri: Rakım Erkutlu' başlıklı programda ise Türk musikisinin önemli isimlerinden Rakım Erkutlu'nun sanat hayatı, eserleri ve İzmir'in kültürel mirasına katkıları ele alındı.

Cumhuriyet Eğitim Müzesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Doç. Dr. Halil Altınköprü'nün sunumlarıyla geçmişten günümüze uzanan musikî birikimi öğretmenlerle paylaşıldı.

İzmir Öğretmen Akademileri kapsamındaki eğitim faaliyetleri, planlanan takvim doğrultusunda farklı başlıklarda devam edecektir.