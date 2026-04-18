Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın önemli kültür etkinliklerinden biri olan Bursa 23. Kitap Fuarı'nda, değerli yazarları okurlarla buluşturmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - TÜYAP Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle 11-19 Nisan tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenen Bursa 23. Kitap Fuarı'nda stant açan Osmangazi Belediyesi, sevilen yazarları imza günlerinde okurlarla bir araya getiriyor. Fuar kapsamında ilk olarak oyuncu ve yazar Nilüfer Açıkalın ağırlanırken, fuarın ikinci imza gününde Cezmi Ersöz okurlarıyla buluştu.

Osmangazi Belediyesi standında son olarak oyuncu ve yazar Özgür Özgülgün, okurlarıyla imza gününde bir araya geldi. Oyuncu ve çocuk kitapları yazarı olan Özgülgün'e çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Osmangazi Belediyesi standı önünde uzun kuyruklar oluşturan çocuklar, kitaplarını yazara imzalatarak, kitaplarla ilgili merak ettiği soruları yöneltip sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Burada Olmaktan Büyük Mutluluk Duyuyorum'

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın davetlisi olarak kitap fuarında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Oyuncu ve Yazar Özgür Özgülgün 'Gördüğüm kadarıyla Başkan Erkan Aydın ve Osmangazi Belediyesi kültür ve sanata büyük önem veriyor. Fuar gerçekten çok güzel; burada çocuklarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Kitaplarımı imzalayarak okurlarımla buluştum. Başkanımızın ortaya koyduğu bu yaklaşımın tüm belediyelere örnek olmasını diliyorum. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu tür fuarların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Osmangazi, benim için her zaman özel bir yere sahip olacak.' şeklinde konuştu.