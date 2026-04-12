Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi'de ilk hafta dersleri tamamlandı. 7 farklı branşta alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerin ilk haftası 'İbnü'l-Arabi Okumaları' ve 'Şiir Atölyesi' dersleriyle sona erdi.

'İbnü'l-Arabi Okumaları' dersinde Doç. Dr. Ercan Alkan katılımcılarla bir araya geldi. Derste, İbnü'l-Arabi'nin düşünce dünyasına genel bir giriş yapılırken, tasavvuf felsefesinin temel kavramları ve yaklaşımı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Doç. Dr. Ercan Alkan, 'İbnü'l-Arabi, yalnızca tasavvuf geleneğinin değil, düşünce tarihinin de en önemli isimlerinden biridir. Onun eserleri, varlık, bilgi ve hakikat üzerine derin bir bakış açısı sunar' ifadelerini kullandı. Katılımcılar, ders boyunca kavramlar üzerinden ilerleyerek İbnü'l-Arabi'nin düşünce sistemine dair temel bir perspektif kazandı.

'Şiir Atölyesi' dersinde ise Zeynep Arkan katılımcılarla buluştu. Atölyede modern Türk şiirinin gelişim süreci ele alınırken, Tanzimat'tan günümüze uzanan şiir anlayışı üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Zeynep Arkan, 'Modern Türk şiiri, Tanzimat'tan bu yana sürekli dönüşerek kendini yeniden inşa eden bir yapıdadır. Her dönem, kendi estetik anlayışını ve dilini oluştururken, şiir de bu değişimin en güçlü yansımalarından biri olmuştur' ifadelerini kullandı. Katılımcılar, farklı dönemlere ait şiir örnekleri üzerinden yorum yapma ve şiirin dönüşümünü birlikte değerlendirme fırsatı buldu.