Yeşilova Holding, 50. yılında karbon ayak izini yüzde 30 azaltarak sürdürülebilirlikte fark yarattı. Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Bursa’daki Uludağ Çevre Forumu’nda yeşil dönüşümün stratejik önemini vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği 2. Uludağ Çevre Forumu’nda, Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, “Karbon Stratejileri ve Rekabet Avantajı” oturumunda konuştu.

Yeşilova, holdingin sürdürülebilirlik politikalarını ve Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) ile sektörel çalışmaları aktardı.

Ali İhsan Yeşilova, 1975’te küçük bir alüminyum mağazasıyla başlayan yolculuğun bugün otomotiv, raylı sistemler ve alüminyum üretiminde 9 şirketle sürdüğünü belirterek, "Alüminyumun karbon ayak izindeki öneminin farkındayız” dedi.

2019’dan beri sistematik sürdürülebilirlik politikalarıyla karbon ayak izini yüzde 30, enerji tüketimini yüzde 29, su kullanımını yüzde 50 azalttıklarını belirtti. Hasanağa kampüsündeki 5.7 MW’lık Çatı GES ile enerji ihtiyacının yüzde 20’sini yenilenebilir kaynaklardan karşıladıklarını ekledi. Yeşilova, sürdürülebilirlik, çevresel bir sorumluluk değil, rekabet gücünü artıran stratejik bir zorunluluk olduğunu belirterek, " Veriye dayalı yaklaşımımızla çevresel etkimizi azaltıyor, sürdürülebilir üretimi kültür haline getiriyoruz” dedi.

Forumda, karbon yönetimi, atık geri dönüşümü ve emisyon ticareti gibi konularda iş dünyasına yenilikçi çözümler sundu.