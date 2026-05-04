U14 Milli Takımın 5-9 Mayıs tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek hazırlık turnuvası aday kadrosu güncellendi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'in ve Yeşil Artvinspor'un gururu olan Miraç Değirmenci, güncellenen milli takımın İspanya kadrosunda yer aldı.

Yeşil Artvinspor'un başkanı Sezgin Uluköy, milli takıma seçilen oyuncuları Değirmenci ile Artvin ili olarak büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

Kulüp olarak alt yapıya çok önem verdiklerini belirten Uluköy, 'İlimizde futbolun sevilmesine ve gelişmesine büyük katkıları bulunan ve her daim kulüplerin sorunlarıyla ve projeleriyle yakından ilgilenen Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sadettin Dağ başta olmak üzere Yeşil Artvinspor'umuzun çalışkan, azimli, disiplinli ve başarılı antrenörleri Ahmet Külünk ile Utku Külünk'e çok teşekkür ediyorum. Miraç Değirmenci kardeşimizin milli takıma seçilmesinde değerli hocalarımızın büyük emekleri olmuştur. Artvin gibi nüfusu küçük bir ilden milli takıma oyuncu göndermenin mutluluğunu hem kulüp olarak hem de şehir olarak yaşıyoruz.' dedi.

Çalışmalarını TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdüren Ay-yıldızlılar, bugün İspanya'ya gidecek.

U14 Millî Takımı çalışmalarını TFF Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba ve U18 Millî Takım Teknik Direktörü Veli Kavlak da takip ediyor. Ay-Yıldızlılar, hazırlık turnuvasında İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. U14 Millî Takımımız, İspanya'da oynanacak turnuvada 23 kişilik kadrosuyla bulunacak.

U14 Millî Takımımızın güncellenen hazırlık turnuvası aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Egemen Şen (Bursaspor), Ekrem Eren Kanağı (Fenerbahçe A.Ş.), Ege Kahraman (Altınordu)

Defans: Emirhan Eyüboğlu (Trabzonspor A.Ş.), Ali Papaker (Çaykur Rizespor A.Ş.), Emir Delibaş (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Yiğit Pandır (Fenerbahçe A.Ş.), Arda Güney Telli (TSG 1899 Hoffenheim), Onur Ege Akman (Beşiktaş A.Ş.)

Orta Saha: Kerem Arda Gültepe (Rams Başakşehir Futbol Kulübü), Yağız Kodaman (Samsunspor A.Ş.), Çağatay Akça (Galatasaray A.Ş.), Mustafa Kuşçu (Beşiktaş A.Ş.), Arda Göztepe (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Muhammed Eymen Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Egemen Çelik (Fenerbahçe A.Ş.), Furkan Bera Kaya (Samsunspor A.Ş.), Emir Sefa Usta (Trabzonspor A.Ş.), Ayaz Özbuğutu (Fenerbahçe A.Ş.), Miran Ares Arslan (Fenerbahçe A.Ş.)

Forvet: Emir Ustabaş (Samsunspor A.Ş.), Kuzey Ali Altınten (Beşiktaş A.Ş.), Miraç Değirmenci (Yeşil Artvinspor Kulübü)