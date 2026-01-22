TÜİK verilerine göre 2025'in Temmuz-Eylül döneminde 21,5 milyon kişi yurt içinde seyahate çıktı. Yerli turistlerin toplam harcaması 276,1 milyar TL'ye ulaşırken, seyahatlerin yarıya yakını yakınları ziyaret amacıyla yapıldı.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, Hanehalkı Yurt İçi Turizm istatistiklerine göre 2025 yılının III. çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yurt içinde ikamet eden 21 milyon 548 bin kişi seyahate çıktı. Bir ve daha fazla geceleme kaydıyla yapılan toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 27 milyon 99 bine yükseldi.

Bu dönemde yerli turistler toplam 230 milyon 818 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme süresi 8,5 gece olarak hesaplandı. Seyahate çıkanların yaptığı toplam harcama ise 276 milyar 111 milyon 406 bin TL oldu.

SEYAHAT BAŞINA ORTALAMA 10 BİN 189 TL HARCANDI

TÜİK verilerine göre yurt içi seyahat harcamaları, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 34,8 arttı. Harcamaların yüzde 84,5'i kişisel harcamalardan, yüzde 15,5'i ise paket tur harcamalarından oluştu. Seyahat başına ortalama harcama 10 bin 189 TL olarak kaydedildi.

Harcama kalemleri incelendiğinde en yüksek payı yüzde 29,4 ile yeme-içme harcamaları aldı. Bunu yüzde 23,8 ile konaklama ve yüzde 19,3 ile ulaştırma harcamaları izledi. Geçen yılın aynı dönemine göre yeme-içme harcamaları yüzde 31,6, konaklama harcamaları yüzde 54,6 ve ulaştırma harcamaları yüzde 25,7 arttı.

SEYAHATLARDE İLK SIRA 'YAKINLARI ZİYARET'

Seyahat amaçlarında ilk sırayı yüzde 47,9 ile 'yakınları ziyaret' aldı. 'Gezi, eğlence ve tatil' yüzde 46,2 ile ikinci sırada yer alırken, 'sağlık' amaçlı seyahatlerin payı yüzde 2,5 oldu.

Konaklama tercihlerinde ise ilk sırada arkadaş veya akraba evi yer aldı. Bu kapsamda 132 milyon 394 bin geceleme gerçekleştirildi. Kendi evinde yapılan geceleme sayısı 51 milyon 509 bin olurken, oteller 26 milyon 348 bin geceleme ile üçüncü sırada yer aldı.