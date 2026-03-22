ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 yılına ilişkin patent ve faydalı model verilerini paylaşarak Türkiye'nin fikrî mülkiyet alanındaki yükselişine dikkat çekti.

Bakan Kacır, yerli patent başvurularının bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 11 bin 394'e ulaştığını, patent tescil sayısının ise yüzde 10 artarak 3 bin 738'e yükseldiğini açıkladı. Başvuruların dağılımına ilişkin bilgi veren Kacır, Ar-Ge merkezlerinin yerli patent ve faydalı model başvurularının yüzde 30'unu gerçekleştirdiğini, üniversitelerin payının yüzde 15, teknoparkların payının ise yüzde 6 olduğunu belirtti.

Özellikle bilgisayar teknolojileri ve dijital ağ sistemleri alanındaki artışın, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretiminde dönüşüm sürecinin hızlandığını gösterdiğini ifade eden Kacır, bu gelişmenin Milli Teknoloji Hamlesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, 'Patentlerimiz, Türkiye'nin teknoloji odaklı kalkınma yolculuğunda en önemli güç unsurlarından biridir' değerlendirmesinde bulundu.