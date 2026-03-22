Türk gıda sektörü, FOODEX Japan 2026 fuarında ürünlerini Japon ve uluslararası alıcılara tanıttı. Türkiye'nin Japonya'ya gıda ihracatını orta vadede 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin gıda ihracatı, Japonya'nın en büyük gıda fuarı FOODEX Japan 2026'da dikkat çekti. Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye'nin 2025 yılında Japonya'ya 337 milyon dolarlık gıda ürünü ihraç ettiğini açıkladı. Orta vadede hedefin Japonya'ya ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

Fuar kapsamında Türk firmaları 400 ikili iş görüşmesi (B2B) gerçekleştirdi. Türkiye standı, etkileyici tasarımı ve konumuyla yoğun ilgi gördü. Dijital tanıtımlar ve influencer iş birlikleriyle Türkiye'nin görünürlüğü artırıldı. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin hızlandırılması ihracatın rekabet gücünü artıracak kritik unsurlar arasında gösterildi.

Muhammet Öztürk, fuarın Japonya'nın yanı sıra Güney Kore, ABD, Kanada ve Avrupa'dan gelen alıcılar için bölgesel ticaret merkezi olduğunu vurguladı. Öztürk, zeytinyağı, makarna, dondurulmuş ürün ve çikolata gibi geniş ürün yelpazesinin Japon ve uluslararası alıcılarla buluştuğunu belirtti.

Bedri Girit ise Michelin yıldızlı Şef Osman Serdaroğlu'nun katkılarıyla düzenlenen tadım etkinliklerinin büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Türk somonu ve orkinosla hazırlanan suşi ve saşimi sunumları, Türk şarapları ve kahvesi tadımları ziyaretçilerden yoğun beğeni topladı. 2025 yılında Japonya'ya gerçekleştirilen 337 milyon dolarlık ihracatın yüzde 33'ü su ürünlerinden oluştu.

Emre Uygun, fuar kapsamında Japonya'nın önde gelen kurumlarıyla iş birliği ve kurumsal temaslar gerçekleştirildiğini belirtti. Uygun, Japonya'nın Türk zeytinyağı ihracatındaki payının kısa vadede 100 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'den milli katılım kapsamında 45, bireysel olarak 4 firma olmak üzere toplam 49 firma fuarda yer aldı. 4 gün süren etkinliği 73.842 ziyaretçi gezdi. Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ile Ticaret Başmüşavirleri Mukaddes Nur Yılmaz ve Sedat Yıldız, Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

Öne çıkan Türk ihracat ürünleri arasında taze veya soğutulmuş balıklar, makarna ve kuskus, zeytinyağı, kurutulmuş üzümler, meyve ve sebze suları, balık filetoları, hazırlanmış veya konserve edilmiş domatesler, hurma, incir, fındık, turunçgiller ve dondurulmuş balıklar yer aldı.