Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli ve milli E5000 elektrikli lokomotifin Avrupa Birliği sertifikasyon sürecinin tamamlandığını açıkladı. TSI belgesiyle lokomotifin Avrupa ve dünya pazarlarına satışının önü açıldı.
ANKARA (İGFA)- Türkiye'nin demiryolu sanayisinde yerli üretim hamlesi sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen E5000 elektrikli lokomotifin Avrupa Birliği sertifikasyon sürecinin tamamlandığını duyurdu.
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımına göre, üretim tesisinde ve lokomotifin saha performansında gerçekleştirilen kapsamlı testlerin ardından E5000, gerekli Avrupa standartlarını karşıladı.
TSI BELGESİ TÜRASAŞ'A TESLİM EDİLDİ
E5000'ün TSI belgesi, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından TÜRASAŞ Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Sertifikasyonla birlikte E5000'ün dünya standartlarında üretilebildiği belgelendirilirken, Avrupa Birliği ve dünya pazarlarına ihraç edilmesinin önü açıldı.
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu sanayisindeki kabiliyetlerini geliştirmeye ve yerli-milli üretim gücünü uluslararası pazarlara taşımaya devam edeceklerini belirtti.