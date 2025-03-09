Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle Bilim Akademisi tarafından Prof. Dr. Naci Görür editörlüğünde hazırlanan “Deprem Dirençli Kentler: Bir Yol Haritası” kitabı, Umut Kent Çalıştayı'nda tanıtıldı.İSTANBUL (İGFA) - Vehbi Koç Vakfı’nın desteklediği ve Bilim Akademisi tarafından Prof. Dr. Naci Görür’ün editörlüğünde hazırlanan “Deprem Dirençli Kentler: Bir Yol Haritası” kitabının lansmanı, ANAMED Beyoğlu’nda düzenlenen Umut Kent Çalıştayı’nda gerçekleştirildi.

Çalıştayda ayrıca Koç Topluluğu’nun 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya’da kurduğu “Umut Kentler’e” ilişkin hazırlanan raporlar da paylaşıldı.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, her kesimi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin ardından, Koç Topluluğu çalışanları ve Topluluk şirketleri tarafından Vehbi Koç Vakfı’na yapılan bağışlar, afet sonrası iyileşme sürecine önemli bir destek sağladığını söyledi. Çocuklara ve gençlere burs imkânı sağlayarak, sınava hazırlık kursları, eğitim koçluğu, eğitim materyalleri ve spor malzemeleri gibi çeşitli desteklerle onların geleceğini güvence altına almayı amaçladıklarını belirten Toprakoğlu, "Çalışmalarımızı, alanında uzman sivil toplum kuruluşları, Koç Gönüllüleri, yerel yönetimler ve Vehbi Koç Vakfı kurumlarıyla iş birliği içinde yürütüyoruz” dedi.

Çalıştayda yaptığı konuşmada, depremin zamanını ve yerini tahmin etmeye odaklanmak yerine, kentlerin dirençli hale getirilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, deprem riskine karşı alınacak önlemlerin, halkın bilinçlenmesi ve ilgili kurumların iş birliğiyle hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.