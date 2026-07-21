AFAD ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, heyelan, kaya düşmesi ve deprem kaynaklı kütle hareketlerinin erken tespiti ve izlenmesi için yapay zekâ destekli ulusal gözlem ve karar destek altyapısı oluşturulacak.

İSTANBUL (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), afet risklerinin azaltılmasına yönelik önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, heyelan, kaya düşmesi, deprem tetiklemeli kütle hareketleri ile diğer jeolojik ve hidrometeorolojik tehlikelerin oluşturduğu risklerin erken tespit edilmesi, sürekli izlenmesi ve azaltılmasına yönelik ulusal ölçekte çalışacak bir gözlem, analiz ve karar destek altyapısının kurulması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında InSAR, LiDAR, uydu görüntüleri, saha verileri ve geçmiş afet envanterleri birlikte değerlendirilecek. Yavaş gelişen heyelanlar ve yüzey deformasyonları zaman serileriyle takip edilerek geçmiş ve güncel heyelan alanları haritalandırılacak.

Ayrıca yapay zekâ destekli analiz modelleriyle hareket eğilimleri, olası tetikleyici unsurlar ve kritik risk eşikleri belirlenecek.

Elde edilen veriler, AFAD'ın Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS), Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile kurulması planlanan Heyelan İzleme ve Erken Uyarı Merkezi'ne entegre edilecek. Projede hastaneler, okullar, yerleşim alanları, barajlar, karayolları, demiryolları ve havalimanları gibi kritik altyapılar öncelikli olarak değerlendirilecek ve olası afet risklerine karşı erken uyarı kapasitesinin artırılması amaçlanacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen imza törenine, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Elif Bağ, AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İTÜ yöneticileri ve AFAD Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanı Hüseyin Ceven de katıldı.

AFAD, iş birliği protokolünün hazırlanmasında emeği geçen kurum personeline teşekkür ederek, anlaşmanın afet risklerinin azaltılması çalışmalarına ve ülkeye önemli katkılar sağlamasını temenni etti.