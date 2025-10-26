Kapitalizmin derinleşen krizleri, savaşlar, soykırımlar ve yoksulluk politikaları karşısında farklı kesimlerden aktivistleri buluşturan Enternasyonal Dayanışma Toplantısı Eğitim Sen Yenişehir Temsilciliği binasında gerçekleştirildi.

Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Toplantının moderatörlüğünü Eğitim Sen Yenişehir Temsilcisi Şafak Ayhan üstlendi. İki oturumda gerçekleşen etkinlikte, kapitalizmin güncel krizleri ve bu krizlere karşı ortak mücadele yolları tartışıldı.

İlk oturumda Felsefelogos Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Hür Sinan Özbek, Karl Marx'ın düşüncelerinden yola çıkarak 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişen Marksist felsefi tartışmaları günümüz krizleriyle ilişkilendirdi. Özbek, kapitalizmin adalet iddiasını sorgulayarak ekonomik ve siyasal krizlerin derinleştiği bir dünyada işçi sınıfının konumunu değerlendirdi.

İkinci oturumda Yenişehir Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Erkan Erdem, kapitalizmin ürettiği eşitsizliklerin en ağır yükünü taşıyan kesimlere dikkat çekti. Konuşmasında güvencesiz ve görünmeyen emek biçimlerinin -mevsimlik tarım işçileri, çağrı merkezi çalışanları, moto kuryeler, ev içi güvencesiz emek, taşeron işçiler- toplumun ekonomik çarkını döndürdüğünü ancak görünmez kılındığını vurguladı.

Erdem, bu kesimlerin yaşadığı derin yoksulluğun sadece ekonomik değil, aynı zamanda politik bir mesele olduğunu belirterek, 'Güvencesizlik ve yoksulluk bir kader değil, örgütlü bir tercihtir' dedi. Parçalı ve dağınık emek biçimlerinin birleşik bir politik mücadele hattına dönüştürülmesinin zorunluluğuna işaret eden Erdem, yerel mücadelelerin uluslararası dayanışmayla birleşmesinin önemine dikkat çekti.

Konuşmasında dayanışma ağlarının güçlendirilmesi, ortak taleplerin etrafında birleşilmesi ve emek eksenli bir mücadele hattının örülmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, 'Kapitalizmin krizleri karşısında görünmeyenleri görünür kılmadan gerçek bir toplumsal dönüşüm mümkün değil' ifadesini kullandı.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal, patriyarka, savaşlar ve otoriter rejimlerin kadınlar üzerindeki baskılarını ele alarak kadın dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Enternasyonal Dayanışma Dergisi Editörü Ozan Tekin ise otoriterleşen dünya ve Türkiye perspektifinden savaş karşıtı mücadelenin işçi sınıfı için neden yaşamsal bir öneme sahip olduğunu anlattı.

YOĞUN KATILIM VE CANLI TARTIŞMALAR

Toplantı, Yenişehir'de geniş bir katılımla gerçekleşti. Katılımcıların ilgisi dikkat çekerken, sunumların ardından soru-cevap bölümüyle karşılıklı tartışmalar yapıldı. Etkinlik, kapitalizmin yarattığı çoklu krizler karşısında birleşik bir mücadele hattının nasıl kurulabileceğine dair güçlü mesajlarla sona erdi. Yerel düzeyde böylesi bir etkinliğe gösterilen ilgi, ortak mücadele arayışının Yenişehir'de güçlü bir karşılık bulduğunu da ortaya koydu.

BU KRİZLER NASIL AŞILIR?

Enternasyonal Dayanışma Yenişehir Bursa Toplantılarını Eğitim Sen ev sahipliğinde her yıl olduğu gibi bu yıl da çok katılımlı bol tartışmalı bir programla sona erdirdiklerini belirten Eğitim Sen Yenişehir Temsilcisi Şafak Ayhan şunları kaydetti:

'Kapitalizmin yarattığı çoklu krizlerde ve buna bağlı gelişen otoriter rejimlerde işçi sınıfı ve ezilen uluslar bu krizleri nasıl aşabilir? Farklı iş kollarında ve alanlarda çalışan ve örgütlenenler kapitalizm yarattığı savaşlara, soykırımlara, açlık ve yoksulluğa karşı birlikte mücadelenin yollarını nasıl örebilir? Sorularına cevaplar aradık. Sinan Özbek hocam kapitalist üretim ilişkilerinde 'adalet ' aramalı mıyız soruna cevaplar aramasıyla büyük bir farkındalık yarattı. Yenişehir'de 'bu işler tutmaz olmaz' diyerek hiçbir şey yapmadan ama çokça eleştirenlere, kendi konfor alanlarına bizleri de dahil etmek isteyenlere karşı salona gelip salonu dolduran, kaçırdığı gelemediği için üzüntüsünü bildiren arayan, destek veren herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Yenişehir özelinde geçen zamanda bu toplantıların daha da güçlü bir şekilde geçmesinde sizlerin desteği ve emeği olmadan olmazdı, eksik kalırdık. Sağ olun var olun.'

Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş ve yönetim kurulu üyeleri, Tüm Emeklilerin Sendikası Yenişehir Şubesi Başkanı Kamettin Baştürk, 29 Ekim Kadınları Derneği Yenişehir Şubesi Başkanı Serpil Kayar, Yenişehir Çevre Platformu'ndan Şafak Erdem, Emek ve Demokrasi platformu üyeleri ve İznik Çevre ve Yaşam Platformu'ndan Emrah Sevinç katıldı.