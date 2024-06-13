Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in daveti üzerine, Yenişehir’e bürokratlarıyla iadei-ziyaret gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yenişehir Belediyesi kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıyla acil çözüm bekleyen sorunlar masaya yatırılarak görüş alışverişinde bulunuldu.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i ziyaret etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı, strateji planı toplantısı düzenlendi. Toplantıda Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir için hedefledikleri projeleri Başkan Bozbey’e sundu.

‘YOL HARİTASI OLUŞTURULACAK’

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i, tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan Mustafa Bozbey, daha önce de yıllarca birlikte çalıştıklarını ve Başkan Ercan Özel’in önemli pozisyonlarda başarılı görevler üstlendiğini vurguladı. Başkan Bozbey, “Yenişehir, Bursa’nın en güzel ilçelerinden biri. Tarımıyla, hayvancılığıyla, tarihiyle önemli bir ilçemiz, kültürel değeri olan, havaalanının da bulunduğu çok önemli bir ilçemiz. Ortak hizmet projelerimizle, Yenişehirlilerin de Yenişehir’den keyif alacağı bir ilçe haline getireceğiz. Bizler katılımcı bir anlayışa sahibiz” dedi. Stratejik planın alt yapısını oluşturmak istediğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Öncelik sıralamasını yaparak, yol haritasını oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA VURGUSU

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise, Mustafa Bozbey’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başladı. Başkan Ercan Özel, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle ortak hazırlayacağımız, birçok projemiz var. Bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Aldığımız sorumluluk gereği, görev süremiz boyunca elimizden ne gelirse en iyisini yapmamız gerekiyor. Bunu yaparken de Büyükşehir Belediyesi’yle koordineli bir şekilde çalışacağız” diye konuştu.

‘YENİŞEHİR HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALACAK’

Yenişehir’in önemine dikkat çeken, Başkan Ercan Özel, “Osmanlı’ya 26 yıl başşehirlik yapmış bir şehiriz. Doğasıyla, tarımıyla, hayvancılığıyla ve turizmiyle öne çıkan bir ilçe ama bugüne kadar hak ettiği değeri alamamış bir ilçe, Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle hak ettiği değeri alacaktır. Yenişehir’de çiftçi kazanırsa, esnaf da kazanır. Böylelikle ilçemiz de kazanır ve kalkınır” ifadelerini kullandı.

TARIMA DAYALI SANAYİ VE LOJİSTİK MERKEZ

Yatırımcıların Yenişehir’e özel ilgisi olduğunu ve yatırım yapma konusunda taleplerinin olduğunun altını çizen Başkan Ercan Özel, “Yenişehir’de tarım ayağa kaldırılırsa, Yenişehir ayağa kaldırılır” dedi. Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi’yle ilgili çalışma yapılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Ercan Özel, “İlçemizin önemli bir jeopolitik konumu var. Uluslararası havalimanı olması, Yüksek Hızlı Trenin Yenişehir’de 2 istasyonunun olması, karayollarının bağlantı noktasında olması, Gemlik Serbest Bölge’ye ve limana çok yakın konumda olması Yenişehir’in önemini bir kez daha gösteriyor. Bu nedenle Yenişehir’e Lojistik Merkez yapılabilir” dedi. Başkan Ercan Özel, ilçede yapmayı hedefledikleri projeleri de tek tek Mustafa Bozbey ve bürokratlara sundu.

Toplantı sonrası Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İstiklal Caddesi’ndeki çarşı esnafını gezdi. Alışveriş yapan vatandaşa ve esnafa selam veren Başkan Bozbey ile Başkan Özel, daha sonra geçtiğimiz aylarda çıkan yangın sonrası hasar gören çarşı çatısında da incelemelerde bulundu.