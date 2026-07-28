Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi Mükremin Halil Caddesi'nin asfaltını 7 Milyonluk yatırımla baştan sona yeniledi. İkinci etap kapsamında caddede yürüyüş yollarının imalatı gerçekleştirilecek, aydınlatma elamanları modernize edilecek.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kaliteli seyahat imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan şehir genelinde altyapı çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, altyapı imalatlarının tamamlandığı bölgelerde de sıcak asfalt serimini hızlı bir şekilde hayata geçiriyor. Bu kapsamda çalışmaların adreslerinden biri de Ertuğrul Gazi Mahallesi'nin ana güzergâhı olan Mükremin Halil Caddesi oldu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla caddenin sıcak asfalt serimi tamamlandı.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serimine geçilen Mükremin Halil Caddesi'nde yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergâh baştan sona yenilendi. Çalışmalar kapsamında caddeye toplam 2 bin 500 ton sıcak asfalt serildi. Gerçekleştirilen yatırımla birlikte özellikle bölge sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden gelen vatandaşların da yoğun olarak kullandığı caddenin ulaşım standardı yükseltildi. Yaklaşık 7 Milyon TL'lik yatırımla yenilenen Mükremin Halil Caddesi, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım güzergâhına dönüştürüldü.