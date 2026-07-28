İZSU, Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de yaklaşık 50 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattı inşa ediyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 17 kilometrelik bölüm hayata geçirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte üç ilçede su baskınları ve altyapı kaynaklı sorunların önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde başlattığı altyapı seferberliği devam ediyor. Çalışmalar kapsamında eskiyen kanalizasyon hatları yenilenirken, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yağmur suyu ve kanalizasyon hatları inşa ediliyor. Yaklaşık 50 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattı ile 5,5 kilometrelik yağmur suyu ızgarasını kapsayan çalışmalar özellikle yoğun yağışlarda yaşanan sel ve su baskınlarını önlemeyi hedefliyor. 17 kilometresi tamamlanan proje 2027 yılının sonunda bitecek.



Yıldız Mahallesi'nde altyapı güçlendirildi

Karabağlar Yıldız Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında 820 metre yağmur suyu hattı, 65 metre kanalizasyon hattı ve 90 adet yağmur suyu ızgarası tamamlanarak hizmete alındı. Yeni altyapı sistemiyle yağışlı havalarda yaşanan su birikintilerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.



Zafer Mahallesi'nde çalışmalar hız kesmiyor

Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 1.446 metrelik yağmur suyu hattı tamamlanırken, yaklaşık 800 metrelik kanalizasyon hattının yenilenmesi sürüyor. Atatürk Caddesi'nde ise 900 metrelik yeni yağmur suyu hattının yapımı devam ediyor. Bölgede yürütülen çalışmalar tamamlandığında, geçmiş yıllarda yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarının ve trafik aksaklıklarının büyük ölçüde sona ermesi hedefleniyor.



Sel riskine karşı güçlü altyapı

İZSU, proje kapsamında yalnızca kullanım ömrünü tamamlayan altyapı hatlarını yenilemekle kalmıyor, gelişen kent dokusunun ihtiyaç duyduğu yeni yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerini de hayata geçiriyor. Özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan taşkın ve su baskınlarını önlemeye yönelik yatırımlar sayesinde hem vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hem de kent içi ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi amaçlanıyor.