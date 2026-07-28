Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, asfalt programı kapsamında 27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında 4 farklı ilçede 30 farklı cadde ve sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek yerleşim yerlerinin ulaşım konforunu katbekat iyileştirecek.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, yol konforunu artırmak ve vatandaşlara daha güvenli ulaşım imkânı sunmak amacıyla başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Şehir tarihinin en kapsamlı ulaşım yatırımlarından biri olarak hayata geçirilen asfalt seferberliği kapsamında merkez ve ilçelerde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kullanım ömrünü tamamlayan, ulaşım standardı düşük cadde ve sokaklar modern sıcak asfaltla yenilenirken, şehir genelindeki ulaşım ağı da daha güvenli, konforlu ve dayanıklı hale getiriliyor.

135 Kilometrelik Yol Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mayıs ayında başlatılan asfalt seferberliği kapsamında bugüne kadar şehir genelinde toplam 135 kilometrelik yol ağı sıcak asfaltla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla mevcut yolların ulaşım standardı yükseltilirken, sürüş güvenliğinin artırılması ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak ulaşım altyapısının oluşturulması hedefleniyor. Planlı ve programlı şekilde sürdürülen asfalt uygulamalarıyla yalnızca mevcut yolların yenilenmesi değil, aynı zamanda Kahramanmaraş'ın ulaşım ağının daha modern, dayanıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

Bu Hafta 30 Farklı Noktada Çalışma

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan haftalık çalışma programı kapsamında 27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında şehir genelinde 30 farklı noktada sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Ekipler, belirlenen mahallelerde yoğun mesai harcayarak cadde ve sokakları modern ulaşım standartlarına kavuşturacak.