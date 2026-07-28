Kooperatiflere kazandırılan yaprak buz makineleri sayesinde kıyı balıkçıları hem zamandan hem paradan kazanıyor. Balıklar da ilk günkü tazeliğini koruyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de her geçen gün artan maliyetlerine ve vahşi balıkçılığa karşı yaşam mücadelesi veren küçük ölçekli kıyı balıkçılarına nefes oldu. 629 kilometrelik kıyı uzunluğuyla ülkenin en önemli merkezlerinden İzmir'in küçük ölçekli balıkçılarını yaşatmak için desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, destekleriyle üreticinin girdi maliyetlerinin azalmasına katkı sağlıyor. Her yıl sağlanan boya ve macun desteğinin yanı sıra kooperatif merkezlerine ekipman desteği sağlayan belediye, son olarak Karaburun Tepeboz Su Ürünleri Kooperatifi'ne yaprak buz makinesi kazandırdı. İzmir'deki su ürünleri kooperatiflerini yıl boyunca ziyaret eden ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürüten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bugüne 5 su ürünleri kooperatifine yaprak buz makinesi kazandırdı.



Hem kaliteyi artırıyor hem girdi maliyetini azaltıyor

Ürün kalitesini ve balıkçıların gelirini artıran yaprak buz makinesi, avlanan balıkların denizden çıkarıldığı andan itibaren hızla soğutularak tazeliğini ve hijyenik koşullarda muhafazasını sağlıyor. Kilogramı ortalama 150 liraya satılan dökme buzu satın almak zorunda kalan balıkçılar, makine sayesinde buz ihtiyacını kooperatiflerinden ücretsiz karşılıyor. Böylece hem buz maliyeti hem de tedarik ve taşıma giderleri ortadan kalkarken, önemli bir girdi maliyeti de azalmış oluyor.