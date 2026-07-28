İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran ve bazı bölgelerde metrekareye 80 kilogramı bulan yoğun yağış bırakan kuvvetli sağanağa karşı İBB ekipleri seferber oldu. AKOM koordinasyonunda; 5 bin 689 personel ve 2 bin 100 araçla sahada olan ekipler, akşam saat 18.00'e kadar aralıklarla sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara ve su baskınlarına anında müdahale etti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yaşamı olumsuz etkilememesi adına tüm birimleri ile alarm durumuna geçti. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Zabıta, Park Bahçeler, İBB Trafik, Yerinde Çözüm, İETT, Metro İstanbul ve İGDAŞ birimlerinden toplam 5 bin 638 personel ile 2 bin 74 araç ve iş makinesi sahada çalıştı.

METREKAREYE 80 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul'da Cumartesi saat 02.30'dan itibaren başlayan sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri, 30-40 dakika gibi oldukça kısa bir zaman diliminde metrekareye 10-40 kilogram aralığında düşen yağış kent genelinde etkili oldu. Ölçümlere göre en fazla yağış Şile Darlık Köyü'nde metrekareye 80 kilogram olarak kaydedildi. Üsküdar'da 43 kilogram, Eyüpsultan'da 44 kilogram, AKOM istasyonunda 37 kilogram ve Çavuşbaşı'nda 40 kilogram yağış ölçüldü.