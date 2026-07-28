Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 800 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Afşin Afşinbey Mahallesi sınırları içerisinde kurulan tesis; saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesi, saatte 350 ton malzeme üretimi gerçekleştiren kırıcı tesisi ve yeni iş makineleri ile bölgenin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak. Kuzey ilçelerde yol yatırımlarını hızlandıracak ve hizmet kapasitesini artıracak tesisin açılış törenine; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Şahin ve Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesisin teknik kapasitesini anlatan tanıtım filmi gösterimiyle devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 'Bugün sadece bir tesisin açılışını yapmıyoruz. Bunun yanında inşallah kuzey ilçelerimizin yol yatırımlarını hızlandıracak, hizmet gücümüzü daha da artıracak önemli bir yatırımı daha şehrimize kazandırmış oluyoruz' dedi.

Deprem sonrasında şehrin yeniden ayağa kaldırılması için tüm kurumlarla birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Fırat Görgel konuşmasında, 'Asrın felaketinin ardından milletimizin teveccühüyle göreve geldik. O günden bugüne büyük bir gayretle sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe şehrimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. S Üstyapıdan altyapıya, çevre yatırımlarından sosyal tesislere kadar her alanda ilçe belediyelerimizle beraber eksikleri gidermek, ihtiyaçları birer birer karşılamak için bizler de yerel yönetimler olarak canla başla çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Fırat Görgel, 'Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisimiz bu hedefin en önemli adımlarından bir tanesi. Bugünkü değeriyle yaklaşık 800 milyon Türk Lirası yatırımla burayı yaptık. Saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesine sahip plent tesisi ve saatte 350 ton asfalt malzemesi üreten kırıcı tesisine sahip. 40 yeni aracı da kuzey ilçelerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz' dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, 'Burada hizmet beklenen yere gelmiş. Hizmet milletin ayağına gelmiş' dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, 'AK Parti olarak siyasetimiz eser ve hizmet siyaseti dedik. Allah'a çok şükür, bugün burada bu eser siyasetinin bir tanesine daha, açılışına şahitlik ediyoruz hep birlikte. Rabb'imize şükürler olsun. Çok şükür şu ana kadar yerel yönetimlerle beraber, merkezi hükümetimiz, teşkilatlarımızla, vatandaşlarımızla beraber Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ettik' dedi.

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, '6 Şubat depremleri sonrası büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. 455 bin bağımsız bölüm 2025 yılının sonu itibarıyla hak sahiplerine teslim edildi. Devlet, millet el ele verdi ve bu başarı sergilendi. 14 bin 350 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip, bu kadar geniş yol ağına sahip bir ilde, ben Fırat Başkanımızı gerçekten yürekten tebrik ediyorum, böylesine önemli bir tesisi şehrimize, kuzey ilçelerimize kazandırdığı için. İnşallah derde deva olacak, sıkıntılarımızı hafifletecek, kalıcı çözümler bu tesis sayesinde üretilecek. Yol, medeniyet. Bizim yolları ihmal etme lüksümüz asla yok. Dolayısıyla altyapıya harcanan parayı kimse görmez. Spor tesisi yaparsınız, millet görür. Taziye evi yaparsınız, görür. Hastane yaparsınız, görür. Barınma için konutları yaparsınız, görür; ama döktüğünüz asfaltı üzerinde giderken bile fark etmezsiniz.

Dolayısıyla bu tesisin buraya, bu güzel, güzide bölgemize kazandırılması vesilesiyle ben Fırat Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Kurdele Kesilerek Hizmete Açıldı

Protokol konuşmalarının ardından şehir protokolü tarafından kurdele kesilerek Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası heyet tesiste incelemelerde bulunarak üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.