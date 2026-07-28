Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), halk sağlığını korumak ve haşere kaynaklı sorunları kalıcı şekilde azaltmak amacıyla yürüttüğü mücadelede, en etkili yöntemlerden biri olan kültürel mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HATAY (İGFA) - HBB ekipleri, Alo 153 Beyaz Masa'ya ulaşan vatandaş talepleri doğrultusunda ilgili bölgelere giderek öncelikle haşerelerin üreme alanlarını tespit ediyor. Yapılan saha incelemelerinin ardından şikâyet sahibi vatandaşlar ile çevrede yaşayan vatandaşlar bilgilendirilerek haşerelerin hangi ortamlarda ürediği, nasıl çoğaldığı ve üreme alanlarının nasıl ortadan kaldırılabileceği uygulamalı olarak anlatılıyor.

Çalışmalar kapsamında vatandaşların bilinçlendirilmesi hedeflenirken yalnızca ilaçlama yapılması değil, haşerelerin üreme alanlarının kaynağında yok edilmesi amaçlanıyor.

Başarının Yüzde 50'si Kültürel Mücadelede

Uzmanlar, başarılı ve sürdürülebilir bir haşere mücadelesinin temelini kültürel mücadelenin oluşturduğunu belirterek üreme alanlarının ortadan kaldırılmasıyla mücadelenin başarısının yaklaşık yüzde 50 oranında artırılabildiğini ifade ediyor.

Kalıcı Mücadele İçin Çevresel Önlem

HBB yetkilileri, kimyasal mücadeleye geçmeden önce çevresel önlemlerin alınmasının ilaç kullanımını azalttığını, mücadelenin kalıcılığını artırdığını ve çevre ile insan sağlığının korunmasına önemli katkı sağladığını vurguladı. Bu yöntem sayesinde haşere popülasyonunun uzun vadede kontrol altında tutmayı hedeflediklerini kaydetti.