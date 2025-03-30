Dünya olarak iklim krizinin etkileriyle mücadele etmeye devam ederken, çevre bilinci de giderek artıyor. “Daha İyiye” vizyonuyla akıllı cep telefonlarını yenileyerek döngüsel ekonomiye kazandıran MediaMarkt Türkiye, bugüne dek 100 binin üzerinde kullanılmış cihazı geri alarak 25 binin üzerinde yenilenmiş cihazı yeniden tüketicilerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilir bir alternatif olarak öne çıkan yenilenmiş cihazlara talep tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de günden güne artıyor.

Bu değişimin Türkiye’deki öncülerinden biri olan MediaMarkt Türkiye, yenilenmiş cihaz hizmetiyle kullanılmış akıllı telefonları yenileyerek yeniden piyasaya sunuyor ve döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor.

MediaMarkt Türkiye’nin sürdürülebilir ürün yaşam döngüsü stratejisi; ürün kiralama, eskisini getir yenisini götür, onarım ve yenilenmiş ürünler olmak üzere dört bacaktan oluşuyor.

Sürdürülebilir ürünleri tüketiciyle buluşturarak kullanım ömrünü uzatan MediaMarkt Türkiye, bugüne dek 100.000’in üzerinde kullanılmış cihazı geri alarak 25 binin üzerinde yenilenmiş cihazı yeniden tüketicilerle buluşturdu.

SERTİFİKALI OLARAK TÜKETİCİLERE SUNULUYOR

Yenilenmiş telefonlar, önceki sahibinden alınarak yetkili Yenileme Merkezleri tarafından yenileniyor. Performansı etkileyen sorunlar tespit edilerek, düzeltiliyor. Gerektiği takdirde bazı parçalar orijinal veya eşdeğer parçalar ile değiştiriliyor. Daha sonra cihaz fabrika ayarlarına döndürülerek tekrar kullanıma sunuluyor.

MediaMarkt’ın Türkiye'deki 70 mağazası ve web sitesinde satışa sunulan yenilenmiş telefonlar, 'Mükemmel' (G1) ve 'Çok İyi' (G2) statüleriyle sertifikalandırılıyor. Telefonlar tüketicilere de geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş kutularla sunuluyor. Bu hizmet, MediaMarkt'ın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında ilk kez Türkiye’de hayata geçirilmesiyle öne çıkıyor.

Yenilenmiş cep telefonları; altın, gümüş, bakır gibi metallere olan talebin ve bu sayede de bu tür madencilik faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkisinin azalmasına da katkı sunuyor.

Mağaza tarafından tüm yenilenmiş telefonlar 1 yıl garanti ile tüketicilere sunuluyor.