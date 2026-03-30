Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1. Amatör Lig B Grubu'nda fırtına gibi esen Yenikarpuzluspor, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluk kupasına kavuştu.

Düzenlenen törenle kupasını alan kırmızı-beyazlı ekip, önümüzdeki sezon için şampiyonluk tescilini kutladı. Yenikarpuzluspor, grubunda sergilediği başarılı futbolu şampiyonlukla taçlandırdı. Ligin son haftası öncesinde düzenlenen kupa töreninde, futbolcular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı.

Şampiyonluk törenine bölge protokolü ve spor dünyasının önemli isimleri katıldı.Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Yenikarpuzluspor Kulübü Başkanı Turgay Pektaş, şampiyonluk kupasını takım kaptanı Berat Bayraktar ve futbolculara birlikte takdim etti.

Kulüp yönetimi ve belediye başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, şampiyonlukta emeği geçen tüm sporcular ve teknik kadro tebrik edildi. Takımın bu başarısının belde halkı ve camia için büyük bir motivasyon kaynağı olduğu vurgulandı.