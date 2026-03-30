Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası, yine Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliğinde düzenlendi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren, kış turizminin marka değeri Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Modern aktivitelerle misafirlerine unutulmaz deneyimler sunan Erciyes, geleneksel sporlardan da uzak durmayarak meraklılarına eşsiz anlar yaşattı.

Hisarcık Kapı'da gerçekleşen Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yapılan yarışlara, 10 ilden 52 sporcu katıldı.

Büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde mücadele eden sporcular, 200 metrelik pisti geleneksel kızaklarla en kısa sürede tamamlamak için yarıştı.

Müsabakalar sonunda derece elde eden sporculara düzenlenen tören ile ödül ve madalyaları, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu takdim etti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporları ayağa kaldıran gençler başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu da Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından profesyonel şekilde yönetilen Erciyes A.Ş. olarak böylesi özel bir yarışmaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Program sonunda, Akşehirlioğlu, Turus'a teşekkür plaketi takdim etti.

Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olan Erciyes A.Ş. tarafından işletilen, kış sporları alanında dünya standartlarında hizmet sunan ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edecek