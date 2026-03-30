Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 50 ilden 787 sporcunun katılımıyla düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi. İki gün boyunca büyük heyecana sahne olan organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

50 ilden 787 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, iki gün boyunca büyük heyecana ve çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Şampiyonanın son gününde farklı kilo kategorilerinde dereceye giren sporcular belli oldu.

Erkekler 81 kilo kategorisinde Mustafa Beyazıt Yıldırım birinciliği elde ederken, Settar Karaca ikinci oldu. Bu kategoride Yunus Emre Aktaş ile Yunus Yazgan üçüncülüğü paylaştı.

Erkekler 90 kilo kategorisinde Abdulmalik Reshiev birinci olurken, Fatih Dursun ikinci sırada yer aldı, Atilla Dinç ve Abdulkadir Afşin ise üçüncü oldu. Erkekler 100 kilo kategorisinde Mehmet Kısa birinciliğe uzanırken, Recep Sarıkaya ikinci, Alperen Kondi ile Berke Şensoy üçüncü sırayı paylaştı.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kadınlar kategorilerinde de kıyasıya rekabet yaşandı. 63 kilo kategorisinde Sevim Margaret Bilen birinci, Hilal Akyıldız ikinci olurken, Rümeysa Hatice Kılıçkaya ile Rüya Ceylan üçüncülüğü paylaştı.

70 kilo kategorisinde İklima Önkol birinci, Ceren Aydoğan ikinci, Gülnaz Cingiz ile Işıl Sinem Aydın üçüncü oldu. 78 kilo kategorisinde ise Ceylan Kocabey birincilik kürsüsüne çıkarken, Ela Naz Yahşi ikinci oldu; Hira Nur Turgut ile Kevser Dilbirliği üçüncülüğü paylaştı.

SPORU DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Ev sahipliği yaptığımız Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından sporcunun katılımıyla düzenlenen bu önemli organizasyon, hem sporcularımızın azmini ve yeteneklerini ortaya koyduğu hem de Trabzon'un spor altyapısı ve organizasyon kabiliyetini bir kez daha gözler önüne seren değerli bir etkinlik oldu. İki gün boyunca süren ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakalarda centilmenlik, disiplin ve mücadele ruhunu en güzel şekilde yansıtan genç sporcularımızı kutluyoruz. Sporu ve sporcuyu desteklemeye, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Şampiyonaya katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyor, emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyoruz' denildi.