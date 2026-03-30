Bunlar da ilginizi çekebilir

Çekya'dan bronz madalya ile ayrılan Konya Büyükşehirli başarılı sporcu Havva Sena, aynı başarıyı 7-8 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Ümitler Nazım Canca Avrupa Judo Kupası'nda da elde etmişti.

Millî formayla ülkemizi ve şehrimizi temsil eden Havva Sena son 16 turunda Fransız Emma Sarrail'i, çeyrek finalde Ukraynalı Anna Hryhorenko'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kadınlar 40 kiloda tatamiye çıkan Büyükşehirli sporcu Havva Sena Tokmak, bronz madalya kazanarak Mart ayında ikinci madalyasını kazanmış oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular uluslararası arenada başarılı şekilde mücadele ediyor.

