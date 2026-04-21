Bunlar da ilginizi çekebilir

Görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınması bekleniyor.

Duran, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro'nun Çanakkale Kara Muharebelerinin 111. Yıl Dönümü ve ANZAK Günü Anma Törenleri münasebetiyle 20-26 Nisan 2026 tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret etdeceğini belirtereki konuk Valinin ziyareti çerçevesinde bugün (21 Nisan Salı) saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme planlandığı duyuruldu.

ANKARA (İGFA) - Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro'nun ziyaretine ilişkin açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapıldı.

Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro, ANZAK Günü anma törenleri kapsamında bir haftalık Türkiye programı kapsamında bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

