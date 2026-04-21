Dışişleri Bakanlığı, Kerkük Valiliği'ne Mehmet Seman Ağaoğlu'nun seçilmesini 'temsilde adalet ve toplumsal huzur açısından tarihi bir gelişme' olarak değerlendirdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kerkük Vilayet Meclisi'nin 16 Nisan 2026 tarihli oturumunda vali seçilen Mehmet Seman Ağaoğlu'nun göreve başlamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Irak Türkmen Cephesi Başkanı olan Ağaoğlu'nun, Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan mazbatasını alarak 20 Nisan itibarıyla resmen görevine başladığı hatırlatıldı.

Bakanlık, kültürel çeşitliliğe sahip Kerkük'te bir Türkmen valinin göreve gelmesini 'kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun güçlendirilmesi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişme' olarak nitelendirdi. Açıklamada, bu durumun aynı zamanda Türkmenlerin meşru haklarının 'gecikmiş bir teslimi' olduğu vurgulandı.

Kerkük'te üst düzey idari görevlerin farklı toplumsal kesimler arasında uzlaşı temelinde ve dönüşümlü şekilde paylaşılmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, bunun yalnızca Türkmenler için değil, bölgedeki tüm unsurlar açısından adil bir kazanım olduğu ifade edildi.