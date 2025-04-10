Dünyanın en prestijli B2B mücevher fuarlarından biri olan IJS Istanbul Jewelry Show, Elmas Kule sponsorluğunda, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü 57. kez kapılarını açıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kuyumculuk ve mücevher sektörünün önde gelen markalarını, yenilikçi tasarımlarını ve ileri teknoloji çözümlerini bir araya getirecek olan fuar, ticaretin nabzını tutmaya devam edecek.

İstanbul Fuar Merkezi’nde bin 500 firma ve markaya ev sahipliği yapacak IJS Istanbul Jewelry Show, altın, pırlanta, gümüş takılar, değerli taşlar, saatler, kuyumculuk ekipmanları, makine ve yan sanayi ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesini 150’ye yakın ülkeden gelecek sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Fuarı ziyaret edecek kuyumcular, yeni sezon vitrinlerini IJS Istanbul Jewelry Show’da sergilenecek yeni ürün, tasarım ve koleksiyonlarla yenileyebilecek.