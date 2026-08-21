YÖK Başkanı Erol Özvar, son üç yılda istihdam odaklı açılan 58 programa bu yıl 16 bin 406 öğrencinin yerleştiğini açıkladı. Sağlık ve dijital teknolojileri birleştiren programlar yoğun ilgi görürken, yapay zekâ odaklı yeni bölümler de yüksek başarı sıralamasındaki adayların tercihleri arasına girdi.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde iş gücü piyasasının ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler ve Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda açılan yeni programlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Özvar, son üç yılda istihdam odaklı olarak açılan 58 programa bu yıl 16 bin 406 öğrencinin yerleştiğini belirterek, gençlerin yeni nesil mesleklere gösterdiği ilginin yükseköğretimdeki dönüşüm adımlarının karşılık bulduğunu gösterdiğini ifade etti.

SAĞLIK VE DİJİTAL TEKNOLOJİ PROGRAMLARINA YOĞUN İLGİ

Özellikle sağlık ve dijital teknolojileri bir araya getiren programların yoğun talep gördüğünü belirten Özvar, bu yılki yerleşme verilerini paylaştı.

Buna göre; Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği: bin 42 öğrenci, Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi: bin 14 öğrenci, Veri Bilimi ve Analitiği 902 öğrenci, Büyük Veri Analistliği 661 öğrenci, Yenilenebilir Enerji Teknikerliği 659 öğrenci yerleşti.

Özvar, bu yıl ilk kez öğrenci alan yapay zekâ odaklı disiplinler arası programların da dikkat çekici sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti. İlk kez açılan 'İşletme ve Yapay Zekâ' programına yerleşen öğrencilerden 10'unun ilk 1000, 7'sinin ilk 500, bir öğrencinin ise ilk 100 başarı sıralamasında bulunduğu açıklandı. 'Felsefe ve Yapay Zekâ' ile 'Tarih ve Yapay Zekâ' programlarının da dereceye giren öğrenciler tarafından tercih edildiğini belirten Özvar, bu tablonun gençlerin dünyadaki teknolojik dönüşümü yakından takip ettiğini gösterdiğini söyledi.

???? Son üç yılda iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını, teknolojik gelişmeleri ve ülkemizin stratejik önceliklerini gözeterek açtığımız istihdam odaklı 58 programa bu yıl 16 bin 406 öğrencimiz yerleşti.



Gençlerimizin yeni nesil mesleklere yönelik gösterdiği güçlü ilgi,: — Erol Özvar (@erolozvar) August 21, 2026

HEDEF NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI

Üniversitelerin öğrencilerin yeteneklerini geliştiren ve Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağını yetiştiren dinamik yapılar haline getirilmesinin sürdürüleceğini belirten Özvar, yükseköğretime yeni katılan tüm öğrencileri tebrik ederek başarı dileğinde bulunarak, 'Gençlerimiz dünyadaki dönüşümü çok yakından ve doğru takip ediyor' mesajıyla, yükseköğretimde programların ülkenin değişen ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürülmeye devam edeceğini vurguladı.