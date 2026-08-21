Bursa'da Yıldırım Belediyesi, KPSS'ye hazırlanan adaylara sınav öncesinde kendilerini test etme fırsatı sunacak.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek memur adayları için ücretsiz deneme sınavı düzenleyecek.

Lisans ve Ön Lisans düzeyinde KPSS hazırlanan adaylar katılabileceği deneme sınavı, 30 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Yıldırım Belediyesi bünyesinde hizmet veren tüm kütüphanelerde yapılacak sınav, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür formatına uygun olarak gerçekleştirilecek. Memur adayları, deneme sınavıyla KPSS'ye en yakın koşullarda kendilerini test etme fırsatı bulacak.

GENÇLERİN YANINDAYIZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, KPSS deneme sınavının memur adaylara önemli bir deneyim kazandıracağını söyledi.

Başkan Yılmaz, 'Gençlerimizin hayallerine ulaşmaları ve emeklerinin karşılığını almaları bizim için büyük önem taşıyor. KPSS sürecinde de gençlerimizin yanında oluyoruz. Gençlerimizin eğitim ve kariyer yolculuklarına destek verecek çalışmalarımız sürecek. Sınava hazırlanan tüm memur adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum' dedi.