Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavı için başvuru süresi başladı. Adaylar, 04 Eylül Cuma gününe kadar başvurularını ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapabilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bu yılki yetenek sınavlarını 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek. Sınavlar, Büyükşehir Konservatuvarı'nın eğitim verdiği; Batı Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Müsikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Sahne Sanatları Bölümlerinin 33 ayrı branşında yapılacak. Bu kapsamda yetenek sınavlarına 5 ile 60 yaş arasındaki tüm vatandaşlar katılabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın yeni yeteneklerinin belirleneceği sınavlara başvuru yapmak ise oldukça kolay. Adaylar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ebelediye.kocaeli.bel.tr adresine tıklayarak Konservatuvar Başvuru formuna ulaşacak. Bu aşamada adayların yaşlarını gösteren bölümlere başvurmaları ve yüzlerini gösteren bir fotoğraflarını belgeye eklemeleri önem taşıyacak. Formun istenen bilgiler doğrultusunda doldurularak gönderilmesi ile de başvuru işlemi tamamlanacak. Detaylı bilgi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait kultursanat.kocaeli.bel.tr internet adresinden bilgi alınabilecek. Sınavlara 5 ile 60 yaş arasındaki vatandaşlar katılabilecek

Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından adaylar için sınav heyecanı başlayacak. Bu yılki yetenek sınavları 12-13 Eylül tarihlerinde İzmit ve Gebze'deki konservatuvar binalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, kazandıkları bölüm kapsamında 2 ile 4 yıl arasında Büyükşehir Belediye Konservautvarı'nda eğitim görecek. Sınav jürisi de her zaman olduğu gibi titizlikle seçilecek. Jüride, Büyükşehir Belediye Konservatuvarının tecrübeli eğitmen kadrosunun yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve İstanbul Üniversitelerinden uzman akademisyenler yer alacak.